Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Oğuzhan Yalçın ile birlikte 2. Başkan Yılmaz Özkul, Başkan vekili Feyyaz Gökel, Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, Halkla İlişkiler Sorumlusu Savaş Özdelir, Yönetim Kurulu üyesi Sayit Barandak ve Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ile ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Halil İbrahim Aşgın’ı yeniden seçilmesi nedeni ile tebrik eti ve başarılı çalışmalarının devamının diledi.

Aşgın ise ziyaret sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Şehrimizin gururu, her Çorumlunun sevdası Çorum Futbol Kulübü'müzün değerli Başkanı Oğuzhan Yalçın ve heyetini belediyemizde konuk ettik. Kıymetli Başkanımız ile heyetine nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ediyorum’ dedi.