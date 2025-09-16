Arca Çorum FK Yönetiminden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a ziyaret. Çorum FK yönetiminden Başkan Yardımcısı Feyyaz Gökel, Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz ve Alt Yapı Sorumlusu Sinan Özdilli Demirkıran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’da hazır bulundu.

Çorum FK yönetimi ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden sahalar, stadyum ve diğer konularda yapılması gereken konular hakkında görüş alış verişinde bulundular ve destekleri için İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür ettiler.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise Çorum FK yönetimine ziyareti için teşekkür etti ve tesislerin en verimli şekilde hizmet vermesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Demirkıran, Çorum FK’ya Süper Lig yolunda başarılar diledi.