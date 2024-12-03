Ahlatcı Çorum FK 1. Sınıf Emniyet Müdürü olan ve Ankara’ya tayini çıkan Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Göv’e plaket ve çiçek verdi.

Uzun yıllardır ilimizde Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Çorum FK maçlarında Stadyum Müdürü olarak hizmet veren Ali İhsan Göv 1. Sınıf Emniyet Müdürü Baş Müfettişi olarak Ankara’ya tayini çıktı.

Cumartesi akşamı oynanan Erzurumspor maçında son kez görev yapan Ali İhsan Göv’e Çorum FK Güvenlik Sorumlusu Hasan Serdar Yılmaz plaket, Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ise çiçek vererek hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ettiler.

Ali İhsan Göv ise Çorum FK yönetimine teşekkür etti ve bundan sonraki maçlarında başanlar diledi.