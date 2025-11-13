Arca Çorum FK’da Iğdır FK galibiyeti nedeni 350 bin liralık prim verdiği yolundaki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Pazar akşamı evinde oynadığı Iğdır FK maçını 3-1 kazanarak iki maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı siyahlı takımda maçın ardından sosyal medya hesaplarından galibiyet prmininin 350 bin lira olduğu yazılmıştı.

Çorum FK yönetimi bunun üzerine yaptığı bilgilendirmede ligin bu aşamasında böyle bir prim verilmediğini belirlenen normal iç saha priminin uygulandığı belirtilerek camiadan bu çıkan rakamlara itibar edilmemesi istendi.