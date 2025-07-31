Arca Çorum FK, bir süredir hizmet veremeyen Pasolig gişesinin sistem güncellemesinin ardından yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Yeni sezonda pasolig kartının zorunlu olduğunu açıklayan kulüp, şampiyonluk yolunda takımını yanlız bırakmak isteyen herkesi pasolig gişesine davet ederek;

"Passolig kart zorunluluğu 2025-2026 sezonunda oynanacak tüm iç saha ve deplasman karşılaşmalarında Passolig kartı zorunlu olacaktır. Taraftarlarımızın Passolig kartlarını kolaylıkla temin edebilmeleri için Saat Kulesi - Hürriyet Parkı içerisinde bulunan Passolig Gişemiz, sistem güncellemesinin ardından yeniden hizmete açılmıştır. Henüz Passolig kartı almamış taraftarlarımızı en kısa sürede gişemize bekliyoruz. http://passolig.com.tr web sitesi üzerinde de işlemleriniz yapabilirsiniz. Passolig kartı bulunan taraftarlarımızın ise vizeleme işlemlerini yapmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.