Osmancıklı milli güreşçi Umut Talha Uslu, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen U20 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı.

74 kilogram kategorisinde mindere çıkan başarılı sporcu, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. İlk karşılaşmasında Moldovalı Catalin Spinu'yu 10-0 teknik üstünlükle geçen Uslu, son 16 turunda Ukraynalı Bohdan Olinyk'i 6-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Ermeni Vladimir Azaryan karşısında büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 6-5 kazanan milli sporcu, yarı finalde Azerbaycanlı Nurlan Aghazada ile karşı karşıya geldi. Rakibine mağlup olan Umut Talha Uslu, bronz madalya için yeniden mindere çıktı.

Üçüncülük maçında repesajdan gelen Macar güreşçi Mate Bendeguz Varga'yı 13-2 teknik üstünlükle geçen milli sporcu, organizasyonu Avrupa üçüncüsü olarak tamamlayıp bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan şampiyonada 125 kilogramda Türkiye adına mücadele eden Rıfat Eren Gıdak ise eleme turunda elenerek madalya şansı elde edemedi.