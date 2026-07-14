Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Arca Çorum FK'da Burak Çoban, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Çorum FK'ya transfer olan ve şampiyonlukta önemli katkı sağlayan Çoban, Süper Lig'e renk katacaklarını söyledi.

'GALATASARAY BÜYÜK TAKIM AMA BİZ DE SÜPER LİG TAKIMIYIZ'

Çok kaliteli bir takım kurulduğuna vurgu yapan Çoban; "İdmanlar iyi ve keyifli geçiyor. Aramıza yeni kaliteli oyuncular katıldı, katılmaya da devam edecek. Tabi gidenler de olacak. Bir Anadolu takımı olarak Süper Lig'e renk katacağımızı düşünüyorum. Çok kaliteli bir takımımız olacak. İnşallah üst sıraları zorlarız. İlk maç Galatasaray ile oynayacağız. Büyük takım ama biz de Süper Lig takımıyız. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah iyi bir sezon olacak." şeklinde konuştu