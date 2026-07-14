Üç sezon Çorum FK forması giyen ve son olarak Aliağa FK takımında oynayan Suat Kaya 52 Orduspor ile anlaştı.

22-23 szonunda Iğdır FK’dan Çorum FK’ya transfer olan ve üç sezon kırmızı siyahlı forma altında bir şampiyonluk yaşayan Suat Kaya geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Kahramanmaraş İstiklasspor’da ikinci yarıda ise Aliağa FK takımlarında forma giydi. Aliağa FK takımında yaşanan belirsizlik nedeni ile sarı siyahlı kulüpten ayrıldı. Bu sezon 2. lige yükselmeyi başaran 52 Orduspor ile anlaşan Kaya önümüzdeki günlerde resmi imzayı atarak mor beyazlı takımın formasını giyecek.