Okul Sporları 3x3 Yıldızlar Basketbol il birinciliğinde erkeklerde Mustafa Kemal kızlarda ise Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu takımları birinciliği kazandı.

Çorum Spor Salonunda yapılan il birinciliğinde erkeklerde altı takım mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonrasında Mustafa Kemal Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ikinci olurken 23 Nisan Ortaokulu üçüncü Salim Akaydın Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Dört okulun mücadele ettiği 3x3 Basketbol küçük kızlar il birinciliğinde ise yapılan müsabakalar sonunda Sultan Abdulhamithan Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak birinciliği kazandı.

Mustafa Kemal Ortaokulu ikincilik kupasını alırken Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu üçüncü Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Müsabakaların sona ermesinin ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.