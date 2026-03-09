Bu sezon devre arası transfer döneminde Bodrumspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Fredy kırmızı siyahlı forma ile ikinci golü Hatayspor ağlarına gönderdi.

Ligin ilk yarısında Bodrum FK forması ile on gol atan ve takımının başarısına büyük katkı veren Fredy kırmızı siyahlı takımda ilk golünü önceki iç saha maçında Ümraniyespor’a karşı attı.

Hatayspor karşısında ise maçın 73. dakikasında Ferhat’ın mükemmel pasında Serdar Gürler’in penaltı noktasına yakın yere çıkardığı topa üstte görülen pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek büyük sıkıntı yaşanan maçta takımını 2-1 öne geçiren isim oldu.

Golün ardından tecrübeli futbolcu büyük sevinç yaşarken Ahmet İldiz onu böyle kucaklaşarak havaya kaldırdı.

Fredy attığı bu golle bu sezonki gol sayısını 12’ye çıkardı ve yarışta dokuzuncu sırada yer aldı.