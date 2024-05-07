Ahlatcı Çorum FK her tür sosyal sorumluluk projesine destek vermeye devam ediyor.

Kırmızı siyahlı takım pazar günü oynadığı Şanlıurfaspor maçı öncesinde de üç farklı sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramı Kutlama etkinliklerinde koltuğunu iki şehit çocuğunu oturtan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın onlara bir jest daha yaparak Şehit Aileleri Derneğinin katkıları ile şehit çocuklarını Urfaspor maçının serenomisinde iki takım oyuncuları ve hakemlerle birlikte sahaya çıkardı ve aileleri birlikte locada misafir etti.

Kırmızı siyahlı takım diğer sosyal sorumluluk projesi ise EGE bebek için destek pankartı ile verdi.

SMA hastası minik Ege’ye sosyal medyadan destek veren Çorum FK futbolculara bu kezde sahaya onun pankartı ile kampanyasına destek istediler.

Çorum FK ayrıca maç öncesi Trafik Haftası nedeni ile pankartlar ile sahaya çıktılar.

Urfaspor futbolcuları tarafından ‘Söz konusu insan ise trafikte 1 can kaybı bile fazladır’, ‘Uyulan her kural bizi hayata bağlar, kuralsızlığa kırmızı hayata yeşil ışık yak’ pankartları asıldı.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Jandarma yetkilileri maçın hakemlerine birer trafikci düdüğü hediye ettiler.