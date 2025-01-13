Ahlatcı Çorum FK bir yandan ikinci yarı için kadrosunun eksiklerine yönelik transfer çalışması yaparken diğer yandan ise kadrosundaki futbolculara gelen transfer teklifleri nedeni ile sıkıntılı günler geçireceği benziyor.

Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre sezonun 2. transfer dönemi bugün resmen başladı.

Bugünden itibaren kulüpler resmi transfer yapabilecekler.

Çorum FK bu dönemde bir orta saha birde forvet transferi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor,

Bu konuda Başkan Oğuzhan Yalçın’ın görüşmeleri sürdürdüğü ve bu hafta içinde bu konuda bazı gelişmeler olabileceği öğrenildi.

Öte yandan kırmızı siyahlı takımın başını ağrıtacak konu ise Çorum FK’lı futbolculara gelen transfer teklifleri.

Kırmızı Siyahlı kulübe yakın kaynaklardan aldığımız bilgiye göre Çorum FK’da Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Loick Landre, Kadir Seven, Ferhat Yazgan, Tunahan Ergül, Atakan Akkaynak, Eren Karadağ ve Geraldo’ya bir çok kulüpten teklif geldiği öğrenildi.

Çorum FK’da Teknik Heyetin mevcut kadroyu korumak ve üzerine eksik mevkilere takviye yapılmasını istediği ve ayrılık yaşanmamasını istediği belirtildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın da şartlar oluşmaması halinde daha fazla ayrılık yaşanmaması adına gerekli çalışmaları yaptığı edinilen bilgiler arasında.