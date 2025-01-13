Ahlatcı Çorum FK ilk yarının son maçında bugün evinde Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım bugünki maçı kazanarak üç maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde son galibiyetini üç hafta önce Manisa FK deplasmanından 1-0 galibiyet ile alan kırmızı siyahlı takım bu hasrete bugün evinde oynayacağı İstanbulspor maçında son vermek istiyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları nedeni ile iki haftadır forma giyemeyen Zorgo, Suat ve Eren son iki çalışmada takımla birlikte çalıştılar ve bugünki maçta forma giyebilecekler. Cezası bu maçta bitecek olan Burak Süleyman dışında kırmızı siyahlı takımda eksik bulunmuyor.

Ligde geçtiğimiz hafta Urfaspor deplasmanından golsüz beraberlik ile dönen Çorum FK hafta içinde kupa maçında ise son dakikalarda yediği golle Konyaspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Çorum FK bugün sahasında oynayacağı İstanbulspor maçını kazanarak sıralamada üst sıralara tutunmak ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Konuk İstanbulspor ise iyi başladığı ligde son haftalarda yaşadığı düşüşün ardından Erzurumspor’u 3-2 yendikten sonra Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı ve geçtiğimiz hafta ligde evinde Erokspor önünde 4-0 kazandı. Hafta içinde ise Kupa grup ilk maçında Gaziantep FK deplasmanında 4-0 mağlup oldu. İstanbulspor ligde zirveden kopmamak için kazanmak isteyeceği maç öncesi son derece moralli.

Bu akşam saat 17’de Yeni Stadyumda başlayacak Ahlatcı Çorum FK ile İstanbumspor maçını Trabzon’dan tecrübeli isim Yasin Kol yönetecek.