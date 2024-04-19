Ahlatcı Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlıların dünki çalışmasına tüm futbolcular katıldılar.

Hafta başından buyana kontrol amaçlı özel program uygulanan Thomas da dünki çalışmada takımla birlikte çalıştı.

Tesis 2 nolu sahasında ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 1 nolu sahada devam etti.

Burda iki takımlı kalesiz oyun formatında pas çalışması yaptıran Teknik Direktör Sekkan Özbalta daha sonra tam sahada taktik çalışma yaptırdı.

Taktik çalışmada Adanaspor maçının oyun planı üzerinde duran Özbalta ve ekibi yapılması gerekenler konusunda mevkisel olarak özel uyarılarda bulundu.

Ligde son üç haftaya avantajlı konumda giren kırmızı siyahla takımda futbolcuların neşeli ve moralli oldukları gözlendi.

Kırmızı siyahlı takım Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.