Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Amedspor'da, iç sahadaki 1-1'lik Sakaryaspor beraberliğinin ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu'yla yollar ayrıldı.

Amedspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ve ekibiyle yollar ayrıldı. Diyarbakır ekibi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

17 MAÇA ÇIKTI

TFF 1. Lig ekibiyle 16'sı lig, 1'i kupa olmak üzere 17 maça çıkan Sinan Kaloğlu 10 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 2 yenilgi yaşadı. Son olarak 25. hafta mücadelesinde Sakaryaspor'la evinde 1-1 berabere kalan Amedspor, zirvenin 1 puan uzağında 3. sıraya gerilemişti.