1. Lig maçında iptal edilen gol spikeri isyan ettirdi!

Erzurumspor'un Adana Demirspor'u 7-0 mağlup ettiği maçta iptal edilen golü gündem oldu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Erzurumspor sahasında Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle devam ederken tartışmalı bir pozisyon yaşandı.



Mücadelenin 32. dakikasında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Erzurumsporlu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlara gitti.



Maçın hakemi Burak Olcar faul nedeniyle golü geçersiz saydı.



Karşılaşmayı anlatan TRT Spor spikeri "Kim kimi itmiş ben göremedim. Ceza alanında kimin kimi ittiğini ben göremedim. Üç kez izledik, neresinde faul var ben anlamadım. Burak Olcar acaba kim için faulü verdi ben anlayabilmiş değilim. O pozisyonda faul yok çünkü. VAR'dan uyarı gelecek mi Yasin Kol? Kimse rakibe dokunmamış Erzurumspor'da. Şimdi doğruya doğru. Doğruyu söylemek durumundayız." dedi.