Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere’den maç sonrası sert mesaj geldi.

Dere, İstanbulspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterirken, Süper Lig hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

ARCA Çorum FK’nın sahasında İstanbulspor’u konuk ettiği mücadelede ilk yarıyı 0-1 geride kapattığını hatırlatan Dere, ikinci yarıda ortaya konulan istekli ve etkili futbol sayesinde skorun lehlerine çevrildiğini belirtti.

Karşılaşmaya hakem kararlarının damga vurduğunu ifade eden Dere, verilen penaltılar sonrası takımın dengesinin bozulduğunu ve üstünlüğün korunamadığını söyledi.

Tüm olumsuzluklara rağmen son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayan futbolcuları ve tribünleri doldurarak takıma destek veren taraftarlara teşekkür eden Muhsin Dere, yönetimin gerekli adımları atacağını belirtti.

Dere, “Oyuncu grubumuzun onurunu ortaya koyarak bu takımı Süper Lig’e çıkaracağına inanıyorum. Ne yaparsanız yapın; bu şehir, bu takım Süper Lig yolundan dönmeyecek” ifadelerini kullandı.