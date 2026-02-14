Arca Çorum FK'da iki hafta üst üste bariz hakem hatalarıyla mağlup oluyor.

İki hafta önce Sarıyer Teknik Direktörü Çorum FK mağlubiyetinin ardından; 'Çorum FK'yı çıkaracaklar' şeklinde yaptığı açıklamalardan sonra Çorum FK, hakem skandallarıyla zirveden uzaklaştırıldı.

Oyun olarak her maç geriye giden kırmızı siyahlılar, kötü oyuna rağmen kazanacakken, yanlış hakem kararları ve VAR uygulamalarının mağduru oldu.

Akıllara Servet Çetin'in Çorum ile ilgili açıklamalarının ardından bahis skandalının çatlak verdiği bir sezonda; 'birileri düğmeye mi bastı?' sorusu geliyor.

ÇORUM MAÇINDA SKANDALA İMZA ATTI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Arca Çorum FK, son haftalarda yaşanan hakem ve VAR skandallarına ilişkin bir yazılı açıklama yaparak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulunmuştu ama ne yazık ki geçtiğimiz hafta Van maçında skandala imza atan VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, bu hafta Trabzon-Fenerbahçe maçına VAR hakemi olarak atandı.

ÇORUM BÜROKRASİSİ UYUYOR MU?

Onca açıklama ve beyanatlar rağmen hakem hataları devam ederken, ne sporda ne siyasette Çorum lobisinin olmaması nedeniyle Çorum FK Süper Lig'e çıkacaksa hakemleri de yenmek zorunda.

Ligde hakem hatalarından dert yanan her takım TFF binasına koşarken, Çorumsor camiası yanlız kaldı ve Çorum bürokrasisi neden uyuyor?

Bu şehrin hayaline sahip çıkacak kimse yok mu?