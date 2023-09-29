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Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Ahmet Sağat takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam etti.

Antrenman öncesinde Teknik Direktör Tahsin Tam Bodrumspor maçının oyun taktiği konusunda futbolcularla bir toplantı yaparak isteklerini anlattı ve çalışmada bunların uygulanmasını istedi.

Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon salonunda bulunan aletlerde kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan kırmızı siyahlı takım daha sonra sahaya geçti.

Isınma hareketlerinin ardından önce dar alanda başlayan taktik çalışma daha sonra tam sahada devam etti.

Taktik çalışmada oyuna sık sık müdahele ederek futbolculardan isteklerini uygulamalı olarak gösteren Tahsin Tam top kaybı yapılmamasını ve topun değerinin iyi bilinmesini istedi.

Teknik Direktör Tahsin Tam taktik çalışma sırasında Bodrumspor maçında sahaya sürmeyi planladığı takıma uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Taktik çalışmanın son bölümünde iki grup halinde oyun oynayan kırmızı siyahlı takımda kazanan takım büyük bir sevinç yaşadı.

Kırmızı Siyahlı takımda futbolcuların oldukça neşeli ve moralli oldukları gözlendi.

Ahlatcı Çorum FK Bodrumspor maçının hazırlıklarını bugün sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Tahsin Tam tarafından açıklanacak maç kadrosu öğlen yemeğinin ardından yola çıkacak.

Kırmızı Siyahlı kafile akşam saatlerinde Bodrum’a uçacak ve yarın burda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek.