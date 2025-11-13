Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Tuncay Şanlı, futbolculuğunda efsanesi olduğu Fenerbahçe’ye döndü.

Arca Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüpte görev almayan Tuncay Şanlı’nın, Fenerbahçe Futbol Akademisi bünyesinde “Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü” görevine getirildiği açıklandı.

Tuncay Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulmasından sorumlu olacak.

Arca Çorum FK’da geçen sezonun ikinci yarısında, Serkan Özbalta’nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tuncay Şanlı, 27 Nisan’da, Ankaragücü ile deplasmanda oynanan ve 1-0 kaybedilen maçtan sonra “bu futbolcularla yola devam etmem” diyerek görevinden ayrılmıştı. Şanlı, kırmızı-siyahlı takımın başında 8 maça çıkarken, Çorum ekibi bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 12 puan topladı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran Arca Çorum FK 13 gol yedi.