Arca Çorum FK’nın genç yeteneği Atakan Akkaynak baba oldu.

Dört sezondur Çorum FK forması giyen ve geçtiğimiz sezon evlenen Atakan Akkaynak’ın eşi Saskia bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Akkaynak ailesini tebrik eder, çocuklarına sağlıklı, mutlu ve sevgi dolu bir ömür dileriz” ifadelerine yer verildi. Alman asıllı futbolcu Atakan Akkaynak’ın eşi Saskia, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurmuştu.

Çift, bugün dünyaya gelen bebekleriyle büyük bir mutluluk yaşadı.Arca Çorum FK camiası da Akkaynak ailesine tebrik mesajları gönderirken, yeni doğan minik bebeğe uzun ve sağlıklı bir ömür dileklerinde bulundu.