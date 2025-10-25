Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor 6. hafta maçında yarın evinde Ziraat Bankkart karşısında galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.

Ligde son iki maçını üç puanlık galibiyet ile kapatan ve çıkışa geçen Sungurlu Belediyespor yarın saat 17’de Mahmut Atalay Spor Salonunda Ziraat Bankkart karşısında seriyi devam ettirmek için mücadele edecek.

Ligde beş maç sonunda üç galibiyet iki mağlubiyet alarak 9 puanla dördüncü sırada bulunan Sungurlu Belediyespor dört maçta bir galibiyet üç mağlubiyet alan ve 2 puanla 14. sırada bulunan Ziraat Bankkart karşısında tek hedefi galibiyet.

Antrenör Mustafa Özdemir yeni bir takım olduklarını ve ilk kez mücadele ettikleri ligde her hafta üzerine koyarak gittiklerini belirterek ‘Alınan her galibiyet takımın öz güveni kazanması ve hedefe yaklaşması çok önemli, Son iki maçta aldığımız galibiyetlerin verdiği moralle hafta boyunca bu maçada çok iyi hazırlandık. Tek düşüncemiz bu maçtan da üç puanlık galibiyet ile ayrılarak çıkışımızı devam ettirmek. Tabiki en büyük dileğimiz taraftarlarımızın takımı yalnız bırakmaması ve gereken desteği vermesi. Tüm Sungurluları spor severleri yarınki maça bekliyoruz’ dedi.

Sungurlu Belediyespor- Ziraatbankkart maçını Trabzon’dan Muammer Bulut yönetecek yardımcılığını ise ilimizden Can Acar yapacak. Maçın gözlemcisi ise Turgut Yıldırım.