Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 12.haftasında İstanbul ekibi Erokspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın 18.dakikasında 1-0 geriye düşen kırmızı siyahlılar, 31.dakikada Eze'nin ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Oğulcan eşitliği sağladı.

İlk yarı bu skorla sona ererken, maçın 55.dakikasında Eze'nin ceza sahası içinde çevirdiği topta Oğuz Gürbulak topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem topun dışardan geldiğini işaret ederek bayrak kaldırdı.

Yardımcısına uyan hakem Ömer Faruk Turtay golü iptal etti ancak ekranlara yansıyan görüntüde topun tamamının dışarı çıkmadığı görülüyor.

Hakemin kritik düdüğüne kırmızı siyahlı taraftarlar da sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.