Trendyol 1.Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK'da flaş bir gelişme yaşandı.

Kulübün hisselerinin, ana sponsorlarından BALKAR İnşaat Yönetimi Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık tarafından devralındığı açıklandı.

Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada;

ARCA ÇORUM FK'DA YENİ DÖNEM: HEDEF SÜPER LİG

"Büyük Arca Çorum FK camiası, değerli taraftarlarımız ve kıymetli Çorum halkı, Arca Çorum FK; bu şehrin ortak gururu, birlik ruhunun sembolü ve kültürel değerlerimizin en önemli simgesidir. Sahada kazanılan her başarı, tribünlerde yükselen her tezahürat ve taşıdığımız her hedef; Çorum'un azmini, emeğini ve

birlikte başarma iradesini ortaya koymaktadır. Bu büyük hikâyede son üç yıldır kulübümüzle resmi bir sorumluluğu olmamasına rağmen maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, kulübümüzün başarısında çok önemli katkıları bulunan Balkar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık, sezon başlamadan önce kulübümüzün hisselerini devralmıştır. Savaş Balçık'ın bu kararı, yalnızca kulübümüze değil, aynı zamanda şehrimize ve

Arca Çorum FK'nın geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesidir. Kulübümüze sağladığı katkıların yanı sıra Çorum şehrine yaptığı yatırımlar ve gösterdiği ilgi, hem yönetim kurulumuz hem de tüm camiamız adına büyük bir takdirle karşılanmaktadır. Bu vesileyle, Arca Çorum FK'nın en büyük gücü olan siz değerli taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tribünlerdeki eşsiz coşkunuz, sahaya yansıttığınız inancınız ve hiç bitmeyen desteğiniz, kulübümüzün en güçlü dayanağı olmuştur. Bugün önümüzde yeni bir hedef var: Süper Lig! Bu hedefe, ancak sizin desteğiniz, sizin heyecanınız ve sarsılmaz inancınızla ulaşacağız.

Birlikte başaracağız, birlikte yükseleceğiz! Kulübümüz, Savaş Balçık öncülüğünde; güçlü yönetim anlayışı, sağlam kurumsal yapısı ve kararlı adımlarıyla Arca Çorum FK'yı geleceğe taşımak, sportif başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Tüm Çorum halkına, taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi