Ahlatcı Çorum FK ligin 10. hafta maçında bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 13.30’da Yeni Stadyumda oynanacak maçta Gençlerbirliği karşısında evindeki galibiyet hasretineson vermek istiyor.

Ligde dokuz maçta iki galibiyet alan ve bunları deplasmanda olan Çorum FK sahasındaki ilk galibiyetini bugün Gençlerbirliği önünde almak için mücadele edecek. Çorum FK’da Boluspor maçında kırmızı kart gören Zargo Toure bugünki maçta forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, kaleci Ahmet ile Kadir Seven bugünki maçta forma giyemeyecekler.

Evinde son galibiyeti geçtiğimiz sezon Kocaelisor play-off maçında alan Çorum FK taraftarı önünde üç puan sevinci yaşayarak ligde çıkışa geçmek ve tehlikeli bölgeden çıkmak amacında.

Konuk Gençlerbirliği ise ligde üç galibiyet üç beraberlik alarak ile 12 puan topladı.

Gençlerbirliği takımı topladığı 12 puanın yedisini deplasmanda aldı. İki kırmızı siyahlı takımın takımın bu zorlu maçında Gaziantep bölgesi hakemi Ali Yılmaz düdük çalacak.