Ahlatcı Çorum FK'nın sezon başında Zonguldak Kömürspor'a kiraladığı Sabrican Vural takımından ayrıldı.

Sezon başında Çorum Fk'dan transfer edilen 22 yaşındaki Vural, yönetimle görüşerek takımdan ayrılmak istediğini iletti.

Yönetimde Vural'ın gitmesine izin vererek sözleşmeni feshetti.

Sözleşmesi feshedilen genç oyuncu Vural, dün akşam saatlerinde eşyalarını toplayarak Zonguldak'tan ayrıldı.

Vural, Zonguldak Kömürspor formasını 14 kez giyerken bu 14 maçın 4'ünde ilk 11'de oynadı, 10 maçta da oyuna sonradan girdi. Ayrıca Vural bu 14 maçta ise 482 dakikada süre aldı.