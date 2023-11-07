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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Ahlatcı Çorum FK, Trabzonspor ile eşleşti.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Bu turda kupa müsabakalarına, 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6 takım, Trendyol 1. Lig'den 7 takım ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katılıyor.

Maç Trabzon'un sahasında 5-6-7 Aralık tarihlerinden birinde oynanacak.