TFF 2.Lig'de Çorum FK ile şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor evinde Ispartaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maça orta sahadan bulduğu golle başlayan Şanlıurfaspor, ilk yarı 1-1 berabere bitirdiği maçta ikinci yarının başında bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Çorum FK taraftarlarının da merakla takip ettiği maçı hafta içinde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da izledi.

Ligde oynadığı son 5 maçın 3'ünden 2-1 galip ayrılan ve kazandığı penaltılarla maç çeviren Şanlıurfaspor bu maçta penaltı kazanamazken, Isparta'dan aldığı 3 puanla lider oldu.

Çorum FK'nın şampiyonluk yolundaki diğer rakiplerinden Amedspor ile Erokspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Amedspor 1-0 kazanmayı başardı.

Çorum FK ise yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Rahat bir maç çıkarması beklenen kırmızı siyahlıların hem averajı düzeltmesi hem de liderliği geri alması bekleniyor.