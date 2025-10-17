Trendyol 1.Lig’de Çorum FK'nın rakiplerinden Sakaryaspor’da maddi kriz yaşanıyor.

Sakaryaspor'da tecrübeli oyuncu Gael Kakuta, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.

Ödemelerin kısa sürede yapılmaması halinde Kakuta’nın FIFA’ya başvuru yapacağı ifade edildi.

Medya rota'nın haberine göre Sakaryaspor’da futbolculara yapılacak ödemeler konusunda ciddi bir belirsizlik yaşanıyor.

Maddi sıkıntılar nedeniyle kongre kararı alan ancak aday çıkmadığı için görevini sürdüren Başkan Muhammet Kıratlı’nın, futbolcuların alacaklarına yönelik nasıl bir çözüm üreteceği merak ediliyor.

GAEL KAKUTA ÖDEME BEKLİYOR

Sakaryaspor’un bu sezonki en etkili isimlerinden biri olan Gael Kakuta, yönetimden uzun süredir ödeme bekliyor. Tecrübeli futbolcunun sezon başından bu yana herhangi bir ücret alamadığı öğrenildi. Kakuta’ya, 100 bin euro peşinat ile Eylül ve Ekim ayı maaşları toplamı 60 bin euro olmak üzere, toplam 160 bin euro ödeme yapılması gerekiyor.

FİFA’YA BAŞVURABİLİR

Gael Kakuta’nın, ödenmeyen alacakları nedeniyle Sakaryaspor’a ihtar çektiği bildirildi. Ödemeler gerçekleşmezse, tecrübeli futbolcunun kulübü FIFA’ya taşıyabileceği belirtiliyor. Bu sezon 9 maçta 6 gol kaydeden Kakuta, yeşil-siyahlı takımın en formda oyuncusu olarak öne çıkıyor.