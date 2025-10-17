Ankara'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden özel harekat polisi Casim Tatlıer, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Tatlıer'in cenazesi cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığına gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeye Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Tatlier'in silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Muhabir: Atila Çiğdem