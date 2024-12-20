Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevini bıraktığını duyurdu.

Sağlam, "Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum bir hedeften alıkonularak, aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak pek mümkün görünmüyor" ifadelerini kullanarak istifa ettiğini açıkladı.

''MEMNUNİYETSİZLİK SON DERECE ÜZÜCÜDÜR''

Sağlam istifa haberini şu sözlerle duyurdu: ''Değerli Kocaelisporlular; Hedeflenen şampiyonluk yolunda adım adım ilerlenen şu günlerde sessiz kalmamın mümkün olmadığı gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapmak zorundayım. Net olarak bir kez daha belirtmek isterim ki; her zaman taraftarımızın mutluluğu benim için en önemli konulardan biridir. Futbolsever olarak herkes daha fazlasını ister. Bunu anlıyorum. Bazen bazı durumlardaysa daha fazlasına kolay ulaşılamaz. Sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yolumuza devam ederken ve ligde de 3. sıradaki rakibimiz ile 4 puan fark oluşturmuşken maalesef bazı saha dışı konular gündemimizi meşgul eder hale gelmiştir. Bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizlik son derece üzücüdür.

''CAMİAYI FUTBOL MEMNUNİYETSİZLİĞİ ÜZERİNDEN MANİPÜLE EDENLER VAR''

Sayın Belediye Başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim. Ancak bunun ile birlikte üzülerek belirtmeliyim ki; taraftarımızı kasıtlı şekilde yönlendirmeye çalışanlar, camiayı futbol memnuniyetsizliği üzerinden manipüle edenler var. Takım lig lideriyken ortada çözülemeyecek bir problem yokken "Hocanın gönderilme" konusunu gündeme getirenler bu durumu planlı bir şekilde Esenler Erok maçına da protesto olarak yansıttı. Bazı taraftarlarımız da maalesef bu yönlendirmelerle hareket etti. Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli.

''SÖZLEŞMEMİ BUGÜN İTİBARİYLE SONLANDIRIYORUM''

Maalesef Kulüp Başkanının Esenler Erok maçı sonrası yaptığı açıklamalar fikir ve gönül birlikteliğinin olmadığını göstermiştir. Ben tam 40 yıldır profesyonel futbolun içinde yer alan biri olarak görev ve yetki alanlarımı hiç bir zaman aşmadım. Bugün de iyi giden bir sürecin art niyetli bir anlayışla adeta sabote edilmesine sessiz kalmam mümkün değil. Sonu şampiyonlukla noktalanacağına emin olduğum hedeften alıkonularak, aynı çatı altında tek yürek olmayı başarmak, geldiğimiz nokta itibari ile maalesef mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüp Başkanının da dolaylı yoldan ilettiği taleplerine kayıtsız kalmayarak sözleşmemi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Ligin geri kalan sürecinde Kocaelispor camiasına ve taraftarına başarılar diliyorum''