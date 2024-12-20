Tüm Bel-Sen (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, emekçilerin özgürlüklerin daim olduğu çağdaş bir ülkede eşitliği, kardeşliği ve barış içinde birlikte bir yaşamı yaratacak güce sahip olduğunu vurguladı.

Tüm Bel-Sen’in 34. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Nevzat Veldet, “Birliğimiz ve mücadele kararlılığımız engelleri aşacak en büyük gücümüzdür” dedi.

Veldet, “Siyasi iktidarın, devletin tüm kurum ve kuruluşlarını denetimi altına alarak tek parti diktatörlüğü altında ülkeyi faşizan bir yönetim anlayışına doğru sürüklemesi karşısında; laik ve demokratik bir ülke, baskı ve sömürünün olmadığı gerçek bir adalet, barış ve özgürlük için her gün daha kararlı, her gün daha güçlü mücadeleye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Nevzat Veldet, emek, demokrasi, barış ve özgürlükler mücadelesinde 34 yıllı geride bıraktıklarının altını çizerek, bugünün sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda mücadeleyi daha da ileri taşıma günü olduğunu dile getirdi.