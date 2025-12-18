Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan 9. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvasında Murat Özsoy üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kozlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyon, 12-14 Aralık 2025 tarihleri arasında devam edecek. Turnuvaya başta Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan olmak üzere 7 ülke ile Türkiye’nin 37 farklı ilinden yaklaşık bini aşkın sporcu, antrenör ve idarecinin katıldığı turnuvada milli takımda mücadele eden Murat Özsoy Veteranlar M1 kategorisinde 73 kiloda tatemiye çıktı ve üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.