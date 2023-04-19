TFF 2.lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK'nın şampiyonluk yolundaki rakibi Şanlıurfaspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Şanlıurfaspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezası ile 20 bin TL para cezası verildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, PFDK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Esenler Erokspor’u ağırladığı müsabakada çıkan olaylar nedeniyle Şanlıurfaspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezası ve 20 Bin TL para cezası verdiği belirtildi.

Şanlıurfaspor’a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle de 1 maç seyircisiz oynama cezası uygulandığı aktarıldı. Sarı-Yeşilli kulüp ayrıca, çeşitli gerekçelerle 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.