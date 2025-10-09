Arca Çorum FK’da Sportif Direktörlüğe Mustafa Soley’in getirilmesinin ardından kulüp Ceo'luk görevine de Derya Hırka getirildi.

Kırmızı Siyahlı kulüpte Başkan değişikliğinin ardından Kulüp Ceo'su Mustafa Çiçekay ile yollar ayrılırken 3 sezondur Çorum FK’da Sportif Direktör olarak görev yapan Muhammet Fettahoğlu görevi bırakmıştı.

Başkan Baran Korkmazoğlu bu iki göreve yapılan görüşmeler sonunda yeni isimler getirildi.

Sportif Direktörlük görevine getirilen Mustafa Soley uzun süren futbolculuk kariyerinin ardından İskenderunspor’da görev yaptıktan sonra geçen sezon 2. ligde şampiyonluk yaşayan Sarıyer takımında görev yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada ise son olarak Manisa FK’da görev yapan Derya Hırka getirildiği açıklandı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Yeni görevlilerimizin bilgi birikimi, vizyonu ve çalışma azmiyle kulübümüzün hedeflerine önemli katkılar sunacaklarına inanıyoruz. Her iki isme de yeni görevlerinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz’ denildi.