Arca Çorum FK sahibi Savaş Balçık, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Savaş Balçık, kulübün transfer sürecine ilişkin, “150 milyon dolar para koyuyorum ortaya. Batarsak sayemde, kazanırsak sayenizde. Bismillahirrahmanirrahim deyip scout şefimizle transferlerimize başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’e yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Çorum FK’da yeni sezon yapılanması sürerken, Balçık’ın açıklaması taraftarlar arasında da büyük heyecan yarattı.

Kost Görüşmesi Dikkat Çekmişti

Öte yandan ARCA Çorum FK, geçtiğimiz günlerde transfer çalışmalarına güç katacak önemli bir temas gerçekleştirmişti. Kulüp sahibi Savaş Balçık, İstanbul’da uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal FC’de scout olarak görev yapan Jürgen Kost ile bir araya gelmişti.