Arca Çorum FK'ya Amedspor maçından dolayı üç ayrı suçtan ceza verildi.

Geçtiğimiz Pazar günü sahasında Amedspor ile karşılaşan kırmızı-siyahlı kulübe taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 165 bin TL, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı da 110 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün D4-D5-D6 ve D7 numaralı bloklarda bulunan taraftarların bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellemesine karar verildi.