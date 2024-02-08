Ahlatcı Çorum FK Makedanyo Ligi takımlarından FC Shkupi'de formaya giyen Clement Ansah’ı sezon sonuna kadar kadar kadrosuna kattı.

2005 Gana doğumlu Clement Ansah Gana Bufoakwa Tano takımında futbola başlayan Clement Ansah Başkanlığını Olgun Aydın’ın yaptığı Makedon takımı FC Shkupi ile anlaşan genç futbolcu ikinci yarıda forma giymesi için Ahlatcı Çorum FK’ya kiralık olarak verildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın genç futbolcunun ligin ikinci yarısında Ahlatcı Çorum FK ile çalışmalara çıkacağını göstereceği performansa göre teknik heyetin yeterli bulması halinde forma giyeceğini söyledi.

Ansah’ın merkez orta saha oyuncusu olduğu öğrenildi.