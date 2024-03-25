Çorum FK’ya eğitim verecek Çorum FK’ya eğitim verecek

Çorum futbol tarihinde bir ilk oldu ve bayanlar futbolda Çorum’dan bir takım gruplarda mücadele etmek için resmi başvuruyu yaptı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Buharaspor kulübünün U 17 bayan futbol takımının Türkiye Şampiyonasına katılmak için resmi başvuruyu yaptığını ve bunu Federasyona bildirdiklerini söyledi.

Buharaspor Kadın Futbol takımı teknik sorumlusu  Fatih Atlı üç dört yıldır A takımlar düzeyinde yaptıkları çalışmalarıın devam ettiğini U 17 kategorisinde ise ilk kez Türkiye Şampiyonasında Çorum’u temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Atlı bayan futbolunun Çorum’da gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Editör: Yüksel Basar