Çorum futbol tarihinde bir ilk oldu ve bayanlar futbolda Çorum’dan bir takım gruplarda mücadele etmek için resmi başvuruyu yaptı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan Buharaspor kulübünün U 17 bayan futbol takımının Türkiye Şampiyonasına katılmak için resmi başvuruyu yaptığını ve bunu Federasyona bildirdiklerini söyledi.

Buharaspor Kadın Futbol takımı teknik sorumlusu Fatih Atlı üç dört yıldır A takımlar düzeyinde yaptıkları çalışmalarıın devam ettiğini U 17 kategorisinde ise ilk kez Türkiye Şampiyonasında Çorum’u temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Atlı bayan futbolunun Çorum’da gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.