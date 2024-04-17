14-17 Nisan tarihlerinde, Sivas’ta U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Çorum İl Milli Eğitim Türkiye ikincisi oldu.

14-17 Nisan tarihlerinde, Sivas’ta Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen Ahmet Ayık U15 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bugün yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi ve kupalar sahiplerini buldu.

Sivas Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, Çorum İl Milli Eğitim ikinci, Antalya Cengiz Elbeye ise üçüncü sırada yer aldı.

48 kiloda yarışan Çorumlu sporcu Necati Bozkurt Türkiye ikincisi oldu.

41 kg, 48 kg, 57 kg ve 68 kilogramda madalya alan sporcuların isimleri ise şu şekilde.

41 Kilogram

1.Yakup Kıcık (Samsun Kavak GSK)

2.Efe Çavdar (Ankara EGO)

3.Muhammed Mustafa Yiğit (Sivas Sem)

3.Yiğit Hamza Egemen (Adana Geleneksel Ata)

48 Kilogram

1.Osman Kaplan (Batman Petrol)

2.Necati Bozkurt (Çorum İl Milli Eğitim)

3.Ensar Demirbayraklı (Düzce Belediyesi)

3.Semih Çavuşoğlu (Bursa Yıldırım)

57 Kilogram

1.Tarık Emin Kaymak (Sivas Sem)

2.Ömer Bilaloğlu (Kocaeli Öncü GSK)

3.Yusuf Türkmen (Antalya Cengiz Elbeye)

3.Burak Kızıltoprak (Edirne Yurdum)

68 Kilogram

1.Cemal Yiğit Purcu (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

2.Ali Uysal (Afyon Yeşilay Spor Kulübü)

3.Yusuf İslam Kara (Bursa Yıldırım Belediyesi)

3.Volkan Bilgin (Tokat Zile Belediyesi)