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Merkez Hakem Kurulu İl Hakem Kurulları seçim sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda atama sistemi ile göreve başlayan İl Hakem Kurulları yeni Merkez Hakem Kurulunun aldığı karar doğrultusunda seçimle belirleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda başvuruları alan Merkez Hakem Kurulu adayları yazılı ve sözlü sınava aldı. Sınava Çorum’dan üç isim başvurdu.

Mevcut İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Eski İl Hakem Kurulu üyesi Mustafa Bıçakcı ve eski hakem Mahmut Selçok sınava katıldılar.

Yapılan sınav sonunda Özcan Genel 64.95 puan alırken Mahmut Selçok 53.925 Mustafa Bıçakcı ise 40.95 puan aldı.

Bu puanlamada adayların hakemlik kariyerleri, eğitim durumları ve yabancı dil seviyeleri gibi bir çok etken konu olduğu öğrelidi.

Merkez Hakem Kurulu bu puanlama sonucunda İl Hakem Kurullarına atamaları önümüzdeki hafta içinde resmi olarak yapması beklehiyor.