Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Kahraman Minnet önceki gün Çorum’daydı. Bu ziyarette yaşananlar Çorum futbol hakemliğinin ne noktaya geldiğini göstermesi açısından son derece önemli. Futbol hakem camiasının nasıl bölündüğünü parçalandığını ve her geçen gün daha kötü bitme noktasına geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hakemlerin Genel Başkanı Çorum’a geliyor hakem ve gözlemcilerle bir araya gelmek için organize yapılıyor, salona gelen 70 hakemden sadece 11’i İl Hakem Kurulundan sadece başkanı, dernek yönetiminden ise sadece üç isim salonda.. Salona misafir olarak gelenler daha fazla.

Her hafta bugünlerde üç dört klasman hakeminin görevlerini haber yaptığım futbol hakemlerinden bugün son haftalarda bölgesel amatör ligde yeni sezon için düşünülen isimlerin haberlerini yaptığımız günlere.

Klasmanda düdüğü olmayan bir Çorum hakemliği yerel ligde düdük çalacak hakem bulmakta zorlanıyor. Futbol Federasyonu her yıl 3-4 grup birinciliği verdiği maçtan henüz grup verilmeyen Çorum noktasına geldik.

Dernek yönetim rekabeti böldü parçaladı oda yetmedi ardından İl Hakem Kurulu değişimleri sonucundayaşanan parçalanmalar ve bir araya gelemeyen Çorum hakemliğine. Klasmanda üst düzey görev yapan isimler hepsi bir kenarda Çorum hakemliği il hakemi olarak görev yapmış isimlerin yönetiminde.

Benim için isimler hiç önemli değil beni ilgilendiren Çorum hakemliğinin düştüğü bu bataklık. Bu bataklıktan çıkması içinde bu mesleği yapmış akil insanların bir araya gelerek Çorum hakemliğini yeniden eski günlerine döndürmek için ellerini taşın altına koyması birlik ve beraberliği sağlaması gerekiyor.

Dikkat ederseniz tek bir isim yazmadım. O isimler kendilerini biliyorlar kimsede bu yorumdan rahatsız olmasın. Benim isteğim kimseyi rahatsız etmek değil sıkıntıyı sorunu çözmek. Genel başkanın geldiği bir şehirdeki bu parçalanmış görüntü ve Süpe r Lig hedefi olan bir ilin Bölgesel Ligde bile hakemi olmaması bu şehre yakışmıyor. Bunun içinde hakemlerin ve futbol taban birliklerinin bu konuda bir çalışması yapması gerekiyor, Yoksa çok daha kötü günler bizleri bekliyor....