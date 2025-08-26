Bundan on yıl önce bırakın Süper Ligi 1. lig bile denilse güler geçerdim bugün ise geldiğimiz noktada Süper Ligin en güçlü adayı olarak gösterilen bir şehrin insanı olarak hem de bunu spor muhabiri olarak yaşamak ne kadar gurur verici anlatamam.

3. ligde yıllarca zulüm çekmiş acılar yaşamış birisi olarak bugün bu konforu yaşamak bu güzellikleri görmek inanın kelimeler ile anlatılamaz. Öncelikle bu sürecin başlamasına vesile olan Çorum Belediyespor'dan başlayıp daha sonra bayrağı devralan Fatih Özcan'a ardından görevi üstlenen Oğuzhan Yalçın ve Murat Yıldırım'a son olarak bu sezon inanılmaz bir kaynak oluşturarak hedefi SÜPER olarak koyan Arca'ya gönülden teşekkürler. Bu arada bundan önceki sezonlarda kulübe sponsorluk yapan tüm firmaları da unutmamak gerekir.

Geçen sezon son üç ayda ekonomik olarak bitmiş ve sezonu borçsuz kapatmak isteyen bir kulüpten bir anda ortaya çıkan Arca sponsorluğu ve ortaya konulan şampiyonluk hedefi. Ligde ilk üç hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan bir Çorum FK ve tüm camia tarafından şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen bir Çorum.

Başta dediğim gibi hayalini bile kuramadığımız ligln en güçlü adayı olarak gösterilmek ne kadar büyük bir mutluluk ve gurur. Bizler bunun gururunu yaşarken hedefe ulaşmak içinde şehir olarak bir ve beraber olmamız gerekiyor.

Öncelikli şunu belirteyim bilet fiyatları 5 lira olduğu için bu sezon hemen hemen bütün maçlarımızı dolu tribünler önünde oynayacağımız kesin. Bu güzelliklere birde taraftar desteğini artırmayı eklesek. Stadyum dolu ancak taraftar takımın en ihtiyaç duyduğu bölümlerde suskun ve sessiz. Birde buna dört harfli bir kelimeyi kullanarak ceza almamayı başarabilsek.

Elimize ne geçiyor Allah aşkına dört hafif tepki yerine ıslıklı tepki ellerinizdeki kaşkolu sallayarak daha modern ve çağdaş tepkinizi gösterseniz, Sonrasında da ilk maçta yaklaşık üç bin kişiye ceza yedirmeseniz. İşin ilgin yanı eylemi yapanlar ceza almıyor hiç suçu olmayan insanlar takımlarından bir maç mahsur kalıyorlar. İnşallah olmaz ama bu maçta da terminal tarafındaki kale arkasında bir veya iki bloğa ceza gelebilir.

Bu kadar büyük hedeflerin konulduğu bir sezonda sahadaki teknik adam ve futbolcu kadar tribündeki taraftarlara da büyük görevler düşüyor. Taraftar takımına destek verir zarar vermez. Dört harfli bir tepki vererek hem kendimizi hem de takımımıza cezalandırıyoruz. Buna izin vermeyelim daha demokratik tepki gösterelim. İspanya buna çok güzel örnek. Islıklıyor beyaz mendil sallıyor. Kendimizi geliştirelim başarımızın yanında taraftar olarak da Türkiye de örnek olalım. Güzel işlerle anılalım çirkin ve kötü tezahürat ile sahaya yabancı madde atarak değil.

Unutmayalım artık yıllarda çırpındığımız bataklıklarda değil her dakikası ulusal kanallardan tüm detayı ile canlı yayınlanan takımların mücadele ettiği ligdeyiz. Hedef çok daha büyük takımların mücadele ettiği lig o zaman bizde taraftar olarak üzerimize düşeni yapmak ve kendimizi geliştirmek zorundayız, Buna basın olarak bizlerde tribündeki taraftarda şehrin tüm dinamiklerinin bu değişime hazır olması gerekiyor.

Bu yazıya başladıktan sonra yapılan açıklama malumun ilanı oldu. Savaş Balçık kulüp hisselerini aldığı resmen açıklandı. Hedef olarak önce bu sezon Süper Lig beş sezon içinde ise Avrupa Kupası hedefi konuldu. Gerçekten ekonomik olarak güçlü ve doğru bir yapılanma ile artık bu hedefleri bile inandırıcı buluyoruz. Çünki on yıl önce hayal bile etmediğimiz şeyler gerçekleşiyor. Çorum için hayırlı olsun diyelim.

Sahaya gelecek olursak iyi bir kadromuz var ancak Sarıyer maçının ikinci yarısını kabul etmek mümkün değil. İlk yarıdaki mükemmel futbolun ardından ikinci yarıyı kimse kabul edemez. O zaman bu kaliteli kadronun eksiklerinin 1-2 takviye ile girerek oturduğumuz liderlik koltuğunda sezon sonunda bulunmak dileği ile.