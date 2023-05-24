Söylenecek çok şey var ama şu anda bunun ne yeri ne zamanı. Çünki hayal ettiğimiz lige yükseldik. Gerçekten bunu kelimeler ile anlatmak çok zor.

Sezonun genel bir değerlendirmesini önümüzdeki günlerde geniş geniş yapacağım. Biraz geçde olsa şampiyonluk ve kupalı görüntülerin mutluluğunu yaşamak istiyorum.

Bir şehrin bu kadar duyarsız kaldığı bir sezonda Çorum FK maddi ve manevi olarak herşeyi ile takımının yanında olan illerin takımlarını geride bırakarak şampiyon oldu. Yazarken bile insan mutlu oluyor. Tabiki bu mutluluğu yaşayan bizleriz bunun kıymetini bilmeyen ise bu memlekette o kadar çok kişi varki.

Neyse biz yine sahaya dönelim. Geçen sezonun ikinci yarısında başlayan kriz ve sezon sonunda yaşanan belirsizlik ortamında iki genç sorumluluk aldı ve bu şehrin marka değerine sahip çıktılar. Aldıkları sorumluluğun altından kalkmaları mümkün değildi.

Bu iki delikanlının yanına sonradan eklenen Çorum sevdalısı bir isim ve bu gençlere güvenen isimler ile ‘Takımı nasıl çıkartacağız’ bilinmezinden bir çok yıldız ismin transferi ile başlanan sezon. İlk yarı ortasında yapılan kan değişimi ve ardından devre arasındaki doğru hamleler ile başlanan yenilmezlik seri.

Dile kolay toplamda 20 maç yenilmeyen bir takım ve ligin ikinci yarısında oynadığı 18 maçta sadece sekiz gol (ikisi penaltıdan) yiyen bir takım. Bu çıkış sonunda gelen şampiyonluk ve hayallerin gerçeğe dönüşmesi.

Şampiyon olduğumuz hemde böyle sıkıntılı bir başlangıcın ardından biz daha kupa coşkusunu yaşarken sosyal medyada başlayan ‘tören’ tartışmasına girmek bile istemiyorum.

Benim gibi 40 yıl şampiyonluk sevinci yaşamamış kuşak için bunlar boş işler. Dört yılda ikinci şampiyonluğu yaşayan yeni jenerasyon bunun kıymetini bilsin. Oğuzhan başkan yeni sezon açılışında renkli bir tören düzenlemeyi planlıyor. Kupayı görmek isteyenler için ise araç hazırlanıyor yarın şehir turuna başlayacak ve görmeyen kimse kalmayacak inşallah. Dediğim gibi bir üst lige çıkmış bir şehrin yaşayanı olarak taraftarı ise niz çok daha mutlu olunuz ve bunun hiç bir şeyi gölgelemesine izin vermeyiniz.

Şampiyonlukta emeği geçen herkese canı gönülden çok teşekkürler emeklerine sağlık rabbim hep yardımcıları olsun. Bu sezon kazanılan şampiyonlukta daha öncede söylediğim gibi saha içi kadar Başkan ve futbolcuların saha dışında yaptıkları hayırlar ve aldıkları dualarında çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum. Kritik maçlarda bunu açık ve net gördük.

Başta dediğim gibi sezonun detaylı bir analizini önümüzdeki günlerde geniş geniş yapacağız. Ancak süremiz fazla yok çünki sezon 11 Ağustos’ta başlıyor ve bir ay içinde yeni sezon startı verilecektir. Ne diyelim tekrardan bu güzellikleri yaşamamıza vesile olan herkesten allah razı olsun yolları açık olsun. Darısı yeni şampiyonluklara.