Gerçekten sezon başında böyle bir yazı yazacağımı tahmin edemezdim. Ne mutlu ki yıllardır özlediğimiz ligde mücadele edecek bir takımımız ve o ligde görev yapma mutluluğunu yaşayacağım. Bu başarıda emeği olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.

20 Mayıs'ta Oğuzhan ve Murat'ın kulübü devralmasının ardından yaşananların perde arkasını da iyi bilen birisi olarak gerçekten bu noktaya nasıl geldik hala anlamakta zorlanıyorum.

Mevcut futbolcuların alacakları ödenmediği için serbest kalma riski bulunan günlerden tarihinin en yüksek bütçeli kadrosunu kuracak gücü bulan bir kulüp haline gelen Çorum FK. Bu zor dönemi aştıktan sonra ise başlayan sezon ve inişli çıkışlı bir grafik.

Ligin ikinci yarısında başlayan 17 maçlık bir seri. Hem de son dokuz maçı gol yemeden kazanan takım. Böyle bir başarılı serinin sonunda son üç haftaya en yakın rakibinin altı puan önünde giren bir Çorum FK. İnşallah sezonun son haftasına kalmadan kupamızı alacağız. Çorum tarihinde olmayan bir başarı üç yılda iki şampiyonluk kazanıyoruz.

Bu başarıda kuşkusuz saha dışındaki en büyük pay Başkan Oğuzhan Yalçın'ın. Çorum'un bütçesinin 50'de birini bile bulamadığı sezonda böyle bir bütçe oluşturmak her babayiğidin harcı değil. Tabiki bu noktada en büyük pay sahibi de Milli Savunma Bakan Yardımcımız memleket aşağı Muhsin Dere ile Alagöz Holding Cantürk Alagöz. Mali boyutu çözerek bu başarının en zor kısmını çözdüler.

Para tek başına başarıya ulamak için yeterli değil. Saha içinde de doğru işler yapmak gerekiyordu. Bu noktada Oğuzhan Yalçın ile birlikte sahalardan yeni kopmuş iki isim Abdulhamit ve Muhammet onların yanında takım kaptanı Murat ve teknik heyet elele vererek doğruları yapmak için kafa kafaya verdiler.

Hatalar olmadı ki tabiki. Ancak önemli olan az hata yapmak ve hatalardan dersler çıkartmak. Çorum FK sahadaki görüntüsü ile değil ancak saha dışındaki görüntüsü ile şampiyonluğun en büyük favorisi gösterildi. Bunun hakkını da özellikle ikinci yarıda verdiler.

Tabi birde bunların yanında en önemli olan şey futbol şansı. Bu şansı oluşturmak içinde Oğuzhan Başkan'ın deyişi ile kimsenin ahını almayacağız herkesin hakkını sonuna kadar vereceğiz. Ah almak yerine dua almayı tercih eden bir anlayışla kulübü yöneten Oğuzhan Yalçın'ın şampiyonlukta futbol şansı dediğimiz allahın yardımcı olmasının payını hiç unutmuyorum. Oynadığımız maçlardaki pozisyonları göz önüne getirin aynı şeyi düşüneceksiniz.

Tahsin tam ve teknik ekibinin de bu süreçte forma adaletini sağlaması ile birlikte takım olma yolunda büyük önem taşıyan işlere imza atarak şampiyonluk için gerekli özgüveni oluşturdular.

Hayalim olan bir ligde görev yapacak bir basın mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Ben bu işi yaptığım için gurur duyuyorum. ümit ederim ki tüm Çorumlularda bu başarı ile gurur duyarlar. Bundan hiç ümitli değilim ama inşallah beni yanıltırlar. Çorum bu takıma hak ettiği değeri vermese de başarısını alkışlamasa da bu camia sahip çıkacaktır diye düşünüyorum.

Muhsin Dere'nin maç sonu açıklamasındaki büyük hedefleri için ne diyebilirim ki mükemmelden başka. Önce üç dört yıllık bir planlama bu süreçte olmazsa olmaz alt yapı ve tesisleşme sonrasında ise süper Lig hedefi.

Kendisi ile yapılan ilk görüşmede söylediği 'Alt yapıya tesis yapmak için arazi bulalım önceliğimiz o olsun' diyen Muhsin Dere'nin bu isteğine Çorum'da yer bulamadık bir yıl boşa gitti. Umarım elde edilen bu başarının ardından bu çok önemli nokta yine unutulmaz ve hedefe giden yolda uzun vadeli planlamanın ilk aşamasını pas geçmeyiz.

Büyük düşünmeyenler küçük işlerle uğraşırlar. Bu sezonun büyük mutluluğunu önümüzdeki yıllarda üzerine koyarak devam ettirmek istiyorsak büyük düşünen insanların yanında olmak ve onlara destek vermek zorundayız. Ümit ediyorum ve diliyorum ki bu süreci en güzel şekilde yönetiriz bu sezonki gibi doğru adımları atmaya devam ederiz.