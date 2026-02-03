Arca Çorum FK sezonun ilk dört haftasında aldığı dört galibiyetin ardından ilk kez üç maçlık bir seri yakaladı. Kırmızı Siyahlı takım bu galibiyet serisi ile zirveye tutundu.

Önceki hafta Sarıyer deplasmanından üç puanla dönen kırmızı siyahlı takım bu maçın verdiği moralle Keçiörengücü karşısına çıktı. Ligde son yedi maçta yenilmeyen ve play-off potasına giren konuk takım özellikle ön bölgesi ile rakibe büyük tehdit yapıyor.

Hüseyin Eroğlu da bu doğrultuda rakip karşısında savunmayı sağlam tutarak ikinci ve üçüncü bölge oyuncuları ile sonuca gitmeye çalıştı.

Ancak maçın ilk yarısında Çorum FK rakip kaleye hiç gidemedi. 5. dakikada Serdar’ın direkten dönen topu dışında pozisyon üretemeyen kırmızı siyahlı takım kalesinde iki net pozisyon verdi.

İkinci yarı başlangıcından itibaren Çorum FK daha fazla topa sahip olmaya ve rakibe baskı yapmaya başladı. Ancak bunu rakip ceza sahası içinde sonuçlandırmakta aynı sıkıntı devam etti. İki kanak oyuncusu Serdar ve Yusuf rakip savunmayı eksiltmeyi başaramayınca pozisyonda bulamayan Çorum FK orta sahadan üçüncü bölgeye giden iki isim Oğuz ve Ahmet’de beklentilerin çok uzağında kaldılar.

Hüseyin hoca bu sıkıntıyı gördü ve önce iki kanat sonra iki orta saha oyuncusunun yerine Ferhat, Aleksiç, Samudio ve Burak Çoban’ı aldı. Bu sezonun en çok eleştirilen ismi Ferhat’ın orta saha direncini artırması ve topla en fazla bulaşan isim olmasının ardından hücumda daha etkili olan kırmızı siyahlı takım yine oyuna sonradan Aleksiç ve Burak Çoban iş birliği sonunda penaltıdan galibiyet golünü buldu.

Maçın ilk yarısındaki futbol ne kadar moral bozsada ikinci yarıdaki oyun ve istek ligin kalan haftaları için moral verdi. Buna karşın Çorum FK’nın tecrübeli isimlerinin biran önce beklentileri karşılaşaması gerekiyor. Burda isim isim yazmak yerine genel söylüyorum inanıyorum ki onlar kendilerini çok iyi biliyorlardır.

Bu şehir bundan üç dört yıl öncesine göre hayal bile edemediği Süper Lig hedefine bu kadar yaklaşmışken bu kadar emeğin ve paranın boşa gitmemesi için her kesimin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yönetim üzerine düşeni yaptı güçlü bir teknik heyet ve kadro kurdu.

Bu şehrin bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Keçiörengücü maçında taraftar sayısı güzeldi kötü havaya rağmen. Ancak bunun artması ve tribünlerin dolması hedefe giden yolda büyük önem taşıyor. Kırmızı Siyahlı takım iç sahada yenilmezlik serisi güzel ama hedefe giden yolda bunu sezon sonuna kadar sürdürmek zorundayız.

Bu kadro bu şehri ve bu kulübü Süper Lige taşıyacak güçte ve kalitede. Tek ihtiyaçları ise bu şehrin Süper Lig hedefine odaklanması ve onun için üzerine düşeni yapması gerekiyor. Üzerine düşende sadece beş liralık biletlerden alarak iç saha maçlarında tribünleri doldurmak.

Maça gelen taraftarlarında ortak hareket etmesi gerekiyor. Taraftar grupları tribünleri paylaşması güzel ancak ortak hareket etmedikten sonra bir anlamı kalmıyor. Bunun için örnek alınacak çok örnek var ona göre hareket etmek gerekiyor. Stadı doldurmak kadar tribün baskısı ile saha avantajını sağlamak da çok önemli.

Bir uyarıda protokol tribününe. Keçiörengücü maçından sonra yaşananlar Çorum FK’ya yakışmadı. Gelen misafirler hata yapmış olabilir ancak buna tepki kalkanlı polislerin koşturarak protokol tribününe koşmaları hiç hoş bir görüntü olmadı. Protokol tribününde yaşananların bir daha olmaması için daha dikkati olmak ve daha seçici olmak gerektiğini düşünüyorum. Çorum misafirperverliğine zarar vermemek Süper Lig hedefine koşan bir kulüp için son derece önemli.

Şimdi önümüzde çok zorlu Vanspor maçı var. Zemin ve hava şartları çok zor olacaktır. Bu maçtan alınacak bir galibiyet hedefe giden yolda çok kritik bir viraj kadroya inancımız tam inşallah yanılmam.