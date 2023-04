Şampiyonluk yolunda kaldı yedi maç.

Kırmızı Siyahlı takım ligin 31. hafta maçında 18. galibiyetini evinde Tarsus İdman Yurdu'nu farklı yenerek aldı ve liderliğini devam ettirdi.

Bu maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Sonuçta bizimde yıllar önce Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stad'ında yaşadığımız acı durumu 100 yıllık Tarsus kulübü yaşıyor. Kötü yönetilen Türk futbolunun kötü yönetilen kulüplerin sonucu her geçen gün tarihin tozlu yapraklarına giden kulüp sayısı her geçen gün artıyor ve artacak. Bu soruna büyüklerimiz ve çok bilenlerin çözüm bulması veya kötü gidişe son vererek yeni isimlerin eklenmemesini temenni etmekten başka bir şey gelmiyor elimden.

Motive olmanın zor olduğu böylesine maçlarda erken gol önemliydi Çorum FK bunu başardı. Erken gollerle gençlerin direncini kırdı ve sonucunda ortaya böyle farklı bir skor çıktı. Çok daha fazla artardı kaçanlardan daha çok son yarım saatlik bölümdeki görüntüden uzak olmasaydık. Bu takımın iki bekinin özellikle iç saha maçlarında takıma ne kadar katkı yaptığını bu maç açıkça gösterdi. Kıymetlerini bilelim her ikisinin de.

Sakatlıkları nedeni ile uzun süredir takımdan ayrı kalan isimlerin maç oynaması ve süre alması adına güzel bir maç oldu. Çünki yedi maçlık kritik maratonda hepsine ihtiyaç duyulacak hepsinin hazır olması gerekiyor. Ceza sınırında olan isimler temizlendi kalan yedi maçta biraz daha rahat hareket edecekler. Murat ve Fatih Selimhan'ı biliyorduk Tahsin Hocam da dördüncü kartı görmüş o da tribünden izledi maçı.

Saha içinden tribüne geçersek protokol ve vip tribününde iğne atsanız yere düşmeyecekti. Ancak satılan üç VİP tribünün toplam kapasitesi 2529 kişi ve bu bölümün yüzde doksanı dolu. Satılan bu bölümün bilet sayısı ise 802. Peki geri kalan VİP ve Protokol tribününe bu kadar kolay nasıl giriliyor.

Çorum olarak 1. lige 30 yıl sonra ilk kez bu kadar yaklaştık. Takım yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı zirvede evimizde oynuyoruz hava güzel stad ve zemin mükemmel ancak maalesef 15 bin kişilik stada yine on bin kişiyi getiremedik. Tahsin hocamın dediği artık şehir bu günde kenetlenmeyecekse ne zaman kenetlenecek allah aşkına. Protokol dolup taşıyor ancak bilet sayılarına bu yansımıyor. Diğer bölümlere ilgi az. Neyse daha fazla ramazan günü gerilmeyelim germeyelim.

Hedefe giden yolda önümüzde yedi zorlu doksan dakika kaldı. Her maç zor her maç önemli. Yarışta puan kaybına tahammülümüz olmadığına göre hata yapma lüksümüz yok. Bu dönemde artık özellikle saha içinde futbolcuların yapacağı hataların telafisi gerçekten çok zor. İcra makamında olan saha içindeki futbolcular ve kulübedeki teknik heyetin bu süreci çok iyi yönetmesi gerekiyor.

Saha dışı etkenler olumlu olumsuz etki yapar ancak sonucu belirleyenler saha içinde olduğu için yükün büyük bölümü onların omuzlarında. Başkan saha dışında yapılması gerekenleri fazlası ile yapıyor. Her zaman söylediğimi tekrar edeyim şampiyonluk çok güzel ancak asıl önemli olan borçsuz yola devam edebilmek. Çorum FK bu anlamda da hedefe doğru yolda ilerliyor. Bu yolculuk sırasında ona eşlik etmek isteyen Çorumlular maddi ve manevi destek vermek isteyenlere çok yol var.

Yine sekiz günde üç maçlık bu sezonki son zorlu maratona başlıyoruz. Cumartesi Bayburt deplasmanı çarşamba içerde İnegölspor pazar günü ise Erzincanspor deplasmanı. Üç maçlık seriyi istediğimiz gibi kapatırsak son düzlüğü çok büyük avantajla çıkacağız. Sakatlar döndü cezalı kalmadı kadro derinliği sağlandı bu zorlu virajı da kayıpsız geçeceğimize inanıyorum,

1. Amatör Küme'de her şey belli oldu. Sungurlu Belediyespor baraj maçı yapacak. Mecitözü Gençlerbirliği küme düştü. BAL'da temsilcimiz Osmancık Belediyespor da sular durulmadı. Tüm bu çalkantıya rağmen grupta belki de şampiyonu belirledi ve Talasgücü ne ağır darbe vurdu. Onlarda bu hafta sonu ligi tamamlayarak baraj maçına odaklanacaklar. Çorum'u Bal'da temsil etmeye aday iki takımın yönetimine sesleniyorum allah aşkına BAL hedefi güzel ancak iki takımda bir tek alt yapı kategorisinde takım çıkarmamak nasıl bir yanlıştır. Altı olmayanın üstte başarılı olması mümkün değil. Çorum'un iki büyük ilçesi futbol potansiyeli var BAL için harcadığınızın onda birine alt yapılarınıza ayırın kendiniz yetiştirin yoksa taşıma su ile değirmen zor dönüyor. Bunun örneğini iki kulüpte yıllardır yaşıyor, BAL takımına alt yapı için Federasyon desteğinide unutmayın.