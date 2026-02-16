Büyük hayaller kurduğumuz sezonda maalesef Çorum FK'da üçüncü teknik direktör ile yollar ayrıldı. Kırmızı Siyahlı takım İstanbulspor karşısında kötü başladığı maçın ikinci yarısında toparlandı öne geçti ancak son bölümde VAR devreye girince maç elimizden gitti.

Bu kadar önemli kadro kurduğunuzda gelen rakip ceza sahası önüne beşli hatta altılı otobüsü tırı çekiyor ve kapanıyor. Açmak için anahtarı erken bulamayınca sıkıntıya giriyoruz.

İstanbulspor ilk kez geldiği Çorum FK kalesinde golü gördükten sonra bu kez kamyon ve otobüsleri çiftledi. İş iyice zora girdi. Hüseyin hocanın iki kanat tercihi Burak ve Serdar ilk yarıda bir kez rakip geçemeyince ortalar dağa taşa gidince, orta sahadan dikine top taşıyamayınca soyunma odasına 1-0 mağlup girdik.

İkinci yarıya Oğuz'un yerine Samudio ile başlayan Çorum FK çok daha tempolu başlayan ve beş dakikada önce Burak ile öne geçen sonra Serdar'ın maçtaki tek güzel hareketi ile yaptığı orta sonunda Thiam'ın attığı golle kırmızı siyahlı takım 2-1 öne geçti.

Bu dakikada İstanbulspor üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Ceza sahası önüne çektiği iki otobüs ve tırdan vazgeçti. Biz ise aynı oyun sistemi ile devam ettik ve oyunda kontrolü rakibe kaptırdık. Kalemizde yan toplar dışında pozisyon vermesekde rakibin üzerimize gelmesine izin verdik.

Maçta her şey iyi giderken 78. dakikada Sağlam maça girmek istedi ve tosunun altında buzağı arayarak buldu, maçın hakemi de FİFA kokartlı abisinin sözünü dinledi ve Çorum FK'yı hedef tahtası haline getiren Servet Çetin'e cevabı verdiler.

Beraberlik golünden sonra rakip yine çekildi kapandı ancak oyundan düşen Çorum FK bu bölümde yine üretmekte sorun yaşadı. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken uzatma dakikalarında yardımcı hakem ile başlayan hatalar zinciri maçın hakemi ile devam etti ve Sadık Arda ile final yaptı. Hatalar zincirinin son halkası değerlendirildi ve haklı bir penaltı çıktı ortaya. Sonuçta kaç haftadır kazanamayan İstanbulspor'a ilk yarıda deplasmanda yenildiğimiz maçın ardından evimizde de yenildik ve ağır yara aldık.

Hüseyin hoca kadroda değişim yapacak dedik ancak onun yaptığı biraz fal açmak oldu. Van maçının faturasını Erkan'a kesti onu kadroya almadı hadi orayı anlayalım da Cemali kulübede otururken Yusuf'u burda oynatmanın başka açıklaması olamaz.

Maç sonunda taraftarların futbolcularla ve yönetimle arasında yaşanan gerginlikler normal. Taraftarın tepki göstermesi normal ancak bunu küfür ve hakaret etmeden yapmak gerekiyor. Kimsenin kimseye küfür etmeye hakkı yok. Medeni ölçülerde herkes fikrini söyleyip eleştiri yapar diğerini kendisini savunur. Bunu futbolcu ve taraftarlar çok güzel yaptılar.

Sosyal medyada eleştirmek kadar kolay bir şey olamaz. Salla gitsin. İstanbulspor maçı öncesi ve sonrasında yazılan bazı şeyler var ki inanın mide bulandırıcı. Yaptığı bir hatadan dolayı genç bir futbolcuyu geçmişi üzerinden vurmak ve ona yapılabilecek en kötü suçlamayı yapmak bu kadar basit olmamalı. Lütfen biraz empati yapın sonra yazın. Aklınıza geleni yazdığınız zaman bundan etkilenecek insanları biraz düşünün. İnancı olan bir insan içinde bundan önemli kul hakkı olabilir mi. Hiç kimsenin affedemediği sadece kulun affettiği bir suçu işlemek bu kadar kolay olmamalı.

Geldiğimiz noktada 25. hafta sonunda Çorum FK'da üçüncü Teknik Direktör de gitti. Mükemmel başladığımız ve büyük hayaller kurduğumuz bir kadronun geldiği nokta hayallerimizi yıktı inanın. Yıktı diyorum bitirdi demiyorum çünkü hala umutluyum. Bu umudumu kaybettirmeyecek olanlarda kesinlikle baş roldeki futbolcular.

Taraftarlara yaptıkları konuşmalarda onlarda bu inancı görüyorum ancak maalesef asıl görmem gereken sahada yoklar. Onların icra makamı saha olduğunu göre artık sahaya alma zamanı geldi de çoktan geçiyor.

Bir sezonda dört teknik direktörle çalışacak (dahası olur mu düşünmek bile istemiyorum) futbolcular artık çuvaldızı kendilerine batırması gerekiyor. Tecrübeli isimler diyeceğim tecrübesiz kimsenin olmadığı bir kadro. Artık herkesin elini taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor.

Bu şehrin bu taraftarın hayalleri ile daha fazla oynamayın. Sizlerin de ekmek parası geleceğinize hem maddi hem manevi bir yatırım yapın ve sezon sonunda taraftara verdiğiniz sözü tutun. Sizlerden tek isteğimiz bu.

Umarım yönetimin bugün açıklayacağı teknik adam ile kan bağı tutar futbolcular hocayı onda takımı sahiplenir ve beraber sevinip beraber üzüldükleri birliktelik ile yakalanacak iyi bir seri ile neden olmasın diyelim ve başlayalım, Ne dersiniz futbolcu kardeşlerim. Bunu istiyor bunu bekliyoruz sizlerden.