Demokrat Parti (DP) Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, yaptığı açıklamada Çorum’da, demokrasinin temel taşı olan muhtarlık makamının ve kamu nüfuzunun, bir siyasi partinin üye kayıt kampanyasına alet edildiğine dair vahim söylemlere şahitlik ettiklerini belirtti.

Bir siyasi partinin Merkez İlçe Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda bazı köy muhtarlarının, köy whatsapp grupları üzerinden köylülere ait "nüfus cüzdanı bilgilerini" bir siyasi partiye üyelik amacıyla talep etmesinin, ne hukukla, ne devlet ciddiyetiyle ne de siyasi etikle bağdaşmadığını dile getiren DP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Tunç, “?Bu skandal uygulama ile ilgili olarak yetkililere ve kamuoyuna şu soruları sorma zorunluluğumuz doğmuştur: ?Muhtar devletin mi, partinin mi temsilcisidir? Muhtarlar, 442 sayılı Köy Kanunu uyarınca tarafsız kalmak zorunda olan kamu görevlileridir. Bir siyasi partinin "arka bahçesi" gibi hareket ederek köylüden kimlik bilgisi toplamak, açıkça görevi kötüye kullanmaktır. ?KVKK ve Hukuk Nerede? Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, vatandaşın en hassas verisi olan nüfus cüzdanı bilgilerinin whatsapp gibi güvensiz ortamlarda, siyasi bir amaçla toplanması suçtur. Köylülerin kişisel verileri kimin güvencesi altındadır?

* Hizmet mi, tehdit mi? Muhtarlar aracılığıyla yapılan bu "kimlik toplama" faaliyetinin, köylü üzerinde "üye olmazsanız hizmet alamazsınız" algısı yarattığı aşikardır. Bu durum, vatandaşın hür iradesine vurulmuş bir siyasi prangadır. Devletin imkanlarını ve kamu görevlilerini kendi siyasi ikballeri için kullananlar bilmelidir ki; muhtarlık makamı bir siyasi partinin üye kayıt bürosu, muhtarlar da o partinin personeli değildir.

* Çorum Valiliği’ni ve ilgili Kaymakamlıkları derhal göreve davet ediyoruz. ?Söz konusu mesajları paylaşan muhtarlar hakkında ivedilikle idari soruşturma başlatılmalıdır.

* Vatandaşların kişisel verilerinin usulsüz şekilde toplanmasına aracılık eden siyasi sorumlular hakkında yasal süreç işletilmelidir. ?Bizler, Çorum halkının iradesinin ve kişisel haklarının korunmasının takipçisi olacağız. Kimse, köylümüzün saf ve temiz duygularını, devletin makamlarını kullanarak istismar etmeye kalkışmasın” dedi.