FATİH BATTAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Devlet Tiyatro Salonu önünde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 12 yıldır bir cenderenin içine sokulmaya çalışıldığını söyledi.

Sözlerine yüzyılın felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde yaptıkları fedakarlık ve özverilerinden dolayı tüm Çorum halkına teşekkür ederek başlayan Soylu; "6 Şubat'ta tarihin, yerkürenin en büyük depremiyle karşılaştık. Tam 66 gün orada kaldık bakan arkadaşlarımızla, kıymetli Cumhurbaşkanımızın yönetiminde milletimizi yalnız bırakmamak, bu büyük depremde onlarla beraber olabilmek için. Konteynerlerden çadırına, aşından işine kadar Çorumlu hemşehrilerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimize ellerini, gönüllerini uzattı. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

Konuşmasında Çorum demiryolu ve havalimanına değinen Soylu; “Allah nasip edecek demiryolu önümüzdeki yıl başlayacak, Çorum hasretiyle beraber buluşacak. Tayyip Erdoğan Türkiye’de Osmangazi Köprüsü yaptı mı? Çanakkale Köprüsü’nü yaptı mı? Türkiye’de 57 havalimanı yaptı mı? Çorum’a da havalimanını yine AK Parti ve Erdoğan yapar. Allah nasip edecek bir gün buraya geleceğiz önümüzdeki yıllarda bu dönemde Çorum’un havalimanı da yapılmış olacak inşallah. Tayyip Erdoğan şehirleri hayalleriyle buluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Sözü 14 Mayıs seçimlerine getiren Soylu, “Bu millet kimi seçecek? 15 Temmuz akşamı Fetöcü’lerle anlaşıp Atatürk havalimanında tanklarından arasından bir eve sığınıp maç seyreder gibi seyredenleri seçecek? Yoksa ölümüne ölümüne milletimle beraberim diyen Recep Tayyip Erdoğan’ı mı seçecek. Hiç endişe etmeyin. Biz bu milletin ferasetine güveniyoruz. 15 Mayıs’ta bu millet Kemal’e bay bay diyecek.” şeklinde konuştu

Batı ve Amerika’nın 104 yıldır intikam peşinde olduğunu anlatan Soylu; “Biz sadece PKK ve PYD’yi yenmiyoruz aynı zamanda onların ağababalarını da yeniyoruz. Batı bizden intikam almak istiyor. Niye biliyor musunuz? 104 yıl önce Sivas’ta bu millet bir karar verdi. Dediler ki ‘Ya Amerikan’ın himayesine gireceksiniz yada kendi başına kalacaksınız’ Milletimiz ben Amerikan’ın himayesine girmem dedi. Menderes’i asmalarının sebebi budur. Erbakan’ı linç etmelerinin sebebi budur. Rahmetli Özal’ı bitirmek istemelerinin sebebi budur. Tayyip Erdoğan’a yıllardır iftira atmalarının sebebi budur. Türkeş’i istememelerinin sebebi budur. Bu ülkede yerli ve milli istemiyorlar. Bu ülkenin yükselmesini, büyümesini istemiyorlar.” dedi

12 yıldır Türkiye’yi bir çemberin içine sokmak istediklerini kaydeden Soylu; “Gezi olayları ile başladı bunlar. Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, kalkınmasını engellemek için Gezi olaylarını başlattılar. Ardından 17-25 Aralık darbe girişiminde Tayyip Erdoğan’ı tutuklamak istediler mi? Kimler? Fetö’cüler değil mi? Bunların arkasında kim var? Amerika değil mi? Eskiden Amerikan büyükelçileri Türkiye’de bir şey söyledimi herkes titrerdi. Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’de değil büyükelçileri, Amerikan başkanının söylediğini kimse sallamıyor.” diye konuştu

Konuşmasında Amerika ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklenen Soylu, şunları söyledi;

"Kılıçdaroğlu, şimdi 'Irak'tan ve Suriye'den askerimizi geri çekeceğiz. PYD terör örgütü değildir diyor. Zaten Amerika da öyle diyor. Amerika diyor ki PYD terör örgütü değildir. Kolunda Amerikan bayrağı olan askerlerle gidiyor, bizim kahraman askerlerimizin etkisiz hale getirdiği teröristlerin üst düzey yöneticilerine gözyaşları içerisinde salya sümük ağlayarak taziye veriyorlar. Biz Amerika askerlerine çok daha taziye verdireceğiz hiç merak etmesinler. Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı gitsin diyenlere soruyorum: ‘15 Temmuz akşamı bay bay kemal neredeydi?’ Çorumlular bu Kemal Kılıçdaroğlu’na 3 tane koyun verseniz kaybeder mi? Bu koyunların bi huyu vardır. Kaybolsalar bile evin yolunu bulurlar ama Kılıçdaroğlu bulamaz. O yolunu Amerika’daki hamburgercide, Amerika’daki, İngiltere’deki faiz bankerlerinde buluyor.

Bu millet kimi seçecek? 15 Temmuz akşamı fetöcülerle anlaşıp Atatürk havalimanında tanklarından arasından bir eve sığınıp maç seyder gibi seyredenleri mi seçecek? Yoksa ölümüne ölümüne milletimle beraberim diyen Recep Tayyip Erdoğan’ı mı seçecek. Hiç endişe etmeyin. Biz bu milletin ferasetine güveniyoruz. 15 Mayıs’ta bu millet Kemal’e bay bay diyecek.”

Son olarak Gabar Dağı'nda Suudi Arabistan kalitesinde petrol bulunduğunu ve Türkiye’nin en büyük rezevlerinden birinin yakalandığını belirten Bakan Soylu, “Gabar Dağı'ndan müjde geldi. Gabar Dağı'ndan gelen müjde ne biliyor musunuz? Gabar Dağı'ndan gelen müjde çok takip ediyorduk. Hemen Şırnak Valimizle, Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdiler. Uç kırıyordu makina, çok sert yere dayanmıştı ama orayı geçtiler ve Suudi Arabistan kalitesinde, Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladılar. Türkiye, terör bitti. Bereket geliyor. Ülkemize bolluk geliyor ve büyüme geliyor. Sadece o mu Avrasya yapamazsın. Marmaray yapamazsın. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapamazsın. Yusufeli Barajı'nı yapamazsın dediler. Tayyip Erdoğan'a. Onları yaptı, üstüne İHA'yı da yaptı. Anadolu gemisini de yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz bir de? Altay tankını yaptı. Kızılelma'yı da yaptık. Akıncı'yı da yaptık. Yapmadığımız kalmadı" ifadelerini kullandı.